"Prima non chiedeva mai aiuto: è il miglior operaio che conosca"

"Un professionista. Il meglio che si possa trovare a livello regionale, forse in Italia. Ha la capcità di capire subito quale problema presenta l’auto trovando la soluzione". Così un imprenditore descrive le qualità dell’operaio albanese che ha trascinato in tribunale un altro noto imprenditore con cui l’azienda dove lavorava collaborava. In verità è tuttora alle dipendenze del vecchio datore di lavoro, che non voleva saperne di perdere un operaio così bravo, anche se impiegato in un’altra società come l’uomo, parte civile attraverso l’avvocato Maurizio Forzoni, aveva raccontato nell’udienza scorsa. L’accusa è di stalking per motivi razziali che riguarderebbe il periodo 2018-2020.

"E’ diverso da quando è accaduto quell’episodio. Più insicuro. Mentre prima faceva operazioni sulle auto in maniera molto autonoma, ora chiede conforto", racconta al giudice Sonia Caravelli l’imprenditore. "Ho notato anche un’altra cosa, non so se posso dirlo. E’ musulmano, prega 2-3 volte al giorno", aggiunge il testimone. Ribadisce a più riprese nel corso del racconto che l’uomo "ha avuto una botta psicologica, si vede, dopo l’episodio". Quello per cui il caso è arrivato in tribunale. "Mi diceva rubate, siete zingari, compro te e la tua famiglia", aveva raccontato la parte civile. Ma dopo l’ennesima bordata di offese l’uomo ebbe una crisi di panico. I suoi nervi cedettero. "Tutti ci accorgemmo che si recò in bagno". Dove, per via della crisi, non sarebbe riuscito a trattenersi dall’urinare nei pantaloni. Dando poi le dimissioni e lasciando l’attività. L’attuale datore di lavoro conferma che era dovuto anche ricorrere alle cure mediche.

Dopo l’imprenditore sono stati ascoltati due operai. Poi il giudice ha rinviato a novembre per ascoltare altri testi del pubblico ministero, fra cui la moglie della parte offesa e la dottoressa che l’ha avuto in cura.

La.Valde.