Prima luna d’estate al Poggio, da oggi torna la kermesse

A Buonconvento torna Prima luna d’estate al Poggio, kermesse culinaria e culturale a cura dei quartieri Centro storico e Percenna (col patrocinio del Comune) che animerà la vita del paese per due week end. Ricco il cartellone: cene sotto le stelle, passeggiate a cavallo, sfilate di moda, giochi per bambini, mostre di pittura. Come quella di Vilma Sacchi e Antonella Mancini dedicata all’universo femminile. Didascalie delle opere a firma di Stefania Cecchi. Si inizia oggi alle 16 con Pet carpet, evento promosso da Acquarium Natura e Vitakraft Italia, a seguire La fattoria Pernici con i suoi alpaca e Pasquale e i suoi cani. Tanti gli eventi anche domani e domenica, come del resto venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno.