’Prima’ del docu-film su Palio e Contrade. "In punta di piedi nella Festa"

C’è tanta buona volontà e un assoluto rispetto per la Festa, nel docufilm "Contrada. La voce eterna del Palio di Siena" realizzato da Edera Rivista per la regia di Sofia Milazzo, presentato all’Alessandro VII, gioiello in piazza dell’Abbadia dove si possono gustare al meglio le produzioni cinematografiche. Intanto la presenza, anche "fisica" alla serata, oltre che il sostegno e la collaborazione, del Consorzio per la tutela del Palio, delinea le ambizioni della produzione che da questo fine settimana sarà visibile a tutti attraverso lo streaming e la pubblicazione del proprio canale Youtube. "Entrare nelle Contrade e nella Festa in punta di piedi – ha sottolineato Lorenzo Chiaro, uno dei protagonisti dell’opera – per raccontare l’essenza oltre alla coreografia di una corsa, partendo dai nostri studi senesi e con la collaborazione di molti senesi". Antonio Carapelli, presidente del Ctps ha parlato di empatia instaurata con questi giovani cineasti, per un progetto seguito passo per passo e che fa parte di un trittico di produzioni che si stanno realizzando sul Palio. Buona volontà e rispetto: il lavoro di quasi un’ora è da considerare più una sorta di prima bozza di un lavoro a venire. Il ritmo del montaggio, le interviste volutamente slegate fra di loro, mostrano che forse ancora ci siano da fare definitivi aggiustamenti: solo la naturale esperienza offrirà la possibilità di aggiustare il tiro sullo comprensibilità di certi passaggi di narrazione. In fieri, dunque. Sappiamo bene che la Festa ha uno spessore che richiede l’interpretazione di vari piani narrativi, dalla storicità delle Contrade alla vita quotidiana, cercando di accontentare il pubblico "di casa" che l’ignaro spettatore. E questo solo il tempo potrà aiutare questi coraggiosi autori, che hanno cercato di dipanare una matassa complicata e difficile da pianificare, rimanendo filmici. Anche in un documentario l’estetica si traduce in una avventura dove coinvolgere lo spettatore. L’esclusione delle immagini "ufficiali", giocando in un continuo backstage che incrocia primi piani (il privato) e la coralità della Contrada (il pubblico) diventa arma a doppio taglio che solo l’esperienza può rendere risultato coinvolgente.

Massimo Biliorsi