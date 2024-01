’Prima che il giorno sappia di esistere’ Nuovo libro di Fabiani

Fabrizio Fabiani (foto), segretario della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, figura nota in città anche per avere ricoperto la carica di vicesindaco, nel suo terzo libro appena uscito torna a raccontare i suoi viaggi umanitari in Africa per dare una mano alla popolazione di questa terra senza niente. ’Prima che il giorno sappia di esistere’,questo il titolo dell’opera, raccoglie storie di Africa e di volontariato. "Sono storie scritte perché le vite dei protagonisti non siano ’cenere portata dal vento’ – spiega Fabiani –. Con tutti loro ho preso questo impegno. Chi legge può farsi la propria opinione. È un contributo per sconfiggere l’indifferenza. Il libro sarà presentato il 20 gennaio alle 17 presso il salone della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, la ’mia’ associazione, che ringrazio di cuore per l’ospitalità. Grazie anche a Serenella Pallecchi che ne parlerà con me e grazie a David Taddei che coordinerà l’incontro". Appuntamento, dunque, alla sede delle Pubblica, in via Dante.