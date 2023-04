Previsto un giro di vite per transito e sosta

Previste limitazioni alla sosta e al traffico, come di consueto, per il giorno di San Lucchese a Poggibonsi. Tra i provvedimenti il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata sulla ex provinciale 44, in via Fortezza Medicea, sulla strada di San Lucchese e sulle vicinali di Pian dei Campi e Boccabarili. Divieto di transito 14-24 sulle vicinali di Pian dei Campi e Badia, strada di San Lucchese, via Boccabarili, ex provinciale 44, via Santa Caterina. Divieto di transito 0-24 sul viale di accesso alla Fortezza e sulla diramazione della ex provinciale 44. Le eccezioni, nei casi previsti, riguardano residenti, autorizzati, servizio urbano e titolari di stand per la festa.