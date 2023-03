Previsite, oggi si inizia. Tempesta: "Tottugoddu non c’è, Lauretta in forse"

Andrea Coghe detto Tempesta al Ceppo

Siena, 10 marzo 2023 - "Tottugoddu l’ho iscritto ma stasera non lo presenterò alla clinica del Ceppo. Il cavallo magari da qui a giugno sarebbe stato perfetto, dopo l’infortunio del 2022 in provincia. Ma voglio eliminare incognite, soprattutto con un animale a cui sono molto affezionato. Se qualche amico me lo chiede per le passeggiate si dedicherà a questo, altrimenti lo tengo io per farmi da baby sitter ai puledrini", spiega Andrea Coghe, in arte Tempesta. Alla clinica nel gruppo delle 18 il fantino porterà dunque Mers, ancora incerto se presentare Lauretta mia, ci saranno sicuramente Dolcecomelanutella, Dimmi di sì e Cicala. "Il mio nome è chiacchierato? Le parole le porta via il vento. Quest’anno riparto da zero, dopo gli sbagli fatti e alcune cose che non sono tornate. Mi impegnerò al massimo in provincia", annuncia Tempesta. Che non vuole sentir parlare di appartenenza agli ’schieramenti’. "Coghe è un fantino che cerca il riscatto, senza guardare a troppe cose. L’unico obiettivo. Ho sempre cercato di mantenere un ruolo neutrale, per questo le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Tornando alle Contrade per me sono 17, mi basta una per luglio e una per agosto", conclude Tempesta.

Si parte oggi con le visite al Ceppo, dunque. Nel pomeriggio non verranno presentati cavalli vincitori del Palio che arriveranno invece domani: Zio Frac più Tale e quale alle 8, alle 15 Violenta da Clodia. Alle 17, però, ecco Arestetulesu finito nella stalla della Giraffa ad agosto montato da Tamurè, più Reo confesso che nella Selva arrivò alle spalle di Violenta spinto da Grandine. Debutta nel ruolo di veterinario comunale Carlo Alberto Minniti, vedremo per la prima volta una vecchia conoscenza del Palio, Giuseppe Incastrone, che sa bene le caratteristiche dei mezzosangue adatti al tufo.

Ecco i cavalli che saranno visti oggi. Ore 15: Caronte bello AA, Coca AA, Dubbio AA, Antine day, Banzay, Degheotto AA, Unidos, Zenios. Ore 16 : Cumbeniossa AA, Benito baio AA, Trikke, Varina, Compilation AA, Ares Elce, Diamante sauro AA. Ore 17 : Arestetulesu, Uragano rosso, Reo confesso, Criptha AA, Un’altra te, Domingo Speed AA, Balente Bonorvesu AA, Unamore. Ore 18 : Bolina da Clodia, Cheremule, Lauretta mia, Mers, Dolcecomelanutella, Dimmi di sì AA, Cicala AA.