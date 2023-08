Previsite, ecco gli orari Violenta all’alba di lunedì

I veterinari non cambiano strategia: lastre a tutti i cavalli, prelievo del sangue e accertamenti approfonditi sullo stile di quelli di Provenzano. Un giorno e mezzo di lavoro duro per assecondare la richiesta dei capitani: possibilità di scelta alla Tratta, soggetti sani che una volta arrivati nelle stalle non creino problemi.

Basterà domenica più la mattinata di lunedì, come a luglio, per guardare tutti e 81 i mezzosangue con i vincitori di Palio che arriveranno alle 11 e alle 12 di domenica, rispettivamente Zio Frac che ha trionfato nel Drago e il biondo Remorex. Il giorno dopo, lunedì 7, alle 6 aprirà la previsita Violenta da Clodia, entrata nella storia con i due successi consecutivi dell’Assunta 2022 e di Provenzano 2023, montata sempre da Tittia, nel Leocorno e nella Selva. Un’ora dopo, alle 7, ecco Tale e quale, che ha reso felice la Giraffa il 2 luglio 2019. Nome al centro delle strategie dei capitani a luglio, che uscì di scena dopo le batterie della Tratta. Vedere tutti e quattro i vittoriosi al canape insieme sarebbe comunque da brivido per i popoli, complessivamente hanno conquistato sei Carriere. Anche se i rumors narrano di un lotto maggiormente equilibrato, sebbene la sensazione sia che i capitani, attaccati a luglio per la scelta dei cavalli, stiano studiando mosse a sorpresa.

Ad aprire la previsita sarà come detto Antonino Mula, quindi i due mezzosangue di Brigante Astoriux e Ardavli, Alessio Giannetti con Vitzichesu, Tamurè con l’atteso Ares Elce. Oltre un’ora servirà per i cavalli di Scompiglio da cui ci si attendono giubbetti a sorpresa – Bruco, il capitano dell’Aquila continua a inserirlo nella sua rosa –, quindi Reo Confesso portato da Turbine e Arestetulesu da Bighino. Tittia sarà al Ceppo alle 17 con Viso d’Angelo e Abbasantesa, due nomi sicuri nel lotto. Il 7 luglio all’alba serviranno quasi due ore per il maxi gruppo di Massimo Milani, da Violenta da Clodia all’atteso Anda e Bola che ha corso nella Chiocciola. Amarcord de Mores, di Selvaggia Pianetti, è alla scuderia di Terrensano per la rifinitura. Subito dopo Carburo, che torna in Piazza, presenterà Tale e quale unitamente a Schietta. Una rapida passerella, prima di respirare l’aria della Piazza.

La.Valde.