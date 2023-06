Previsita, Violenta il 23 all’alba Raggi e prelievo del sangue a tutti

di Laura Valdesi

SIENA

Basterà un giorno e mezzo alla commissione veterinaria per visitare tutti e 91 i cavalli che hanno avuto il disco verde per andare al Ceppo. Una novità, visto che di solito ne servivano almeno due completi. Venerdì 23 giugno all’ora di pranzo, dunque, si spegneranno i riflettori sul Ceppo. E inizierà l’attesa per conoscere i promossi. La lista dei cavalli che faranno la notte e di quelli che andranno invece direttamente alla Tratta si conoscerà solo lunedì 26 dopo la riunione, anche questa prevista dal Regolamento del Palio, con i capitani in Comune alle ore 11. Sarà in tale occasione che potranno dire l’ultima parola - anche se il parere resta consultivo – su eventuali nomi che non ritengono utili per il lotto.

I veterinari non cambiano la formula utilizzata negli anni scorsi e voluta dal Comune: raggi x per tutti i cavalli a cui verrà effettuato il prelievo del sangue. Vedremo invece se cambierà qualcosa nelle visite e al tondino. Ad aprire gli accertamenti, alle 6 di giovedì 23 giugno, saranno i cavalli di Antonio Siri: Tabacco, Caveau e Zaminde, quest’ultima chiacchierata per il lotto fra le possibili new entry. Ma alle 7 arriverà subito il primo big, Tale e quale, vincitore nella Giraffa nel 2019, portato insieme a Schietta da Carburo. Per vedere un altro nome atteso – anche se in provincia non è certo mancata l’occasione – bisognerà attendere le 10 quando il van di Tittia salirà le curve di Monteresi con Viso d’Angelo e l’osservata speciale Abbasantesa. Alle 11 ecco Arestetulesu della scuderia di Valter Pusceddu, ma anche l’interessante 5 anni Chiosa vince. Chiuderà la mattinata, come consuetudine, il tris di Massimo Columbu, in primis il biondo Remorex che vince scosso. Nel pomeriggio largo a Takatursa di Antonino Mula, i due ’gioielli’ della scuderia di Tamurè Ares Elce e Compilation.

Sarà un’alba spettacolare quella del 23 giugno con Violenta da Clodia, prima ad essere visitata, insieme a Una per tutti ed altri cavalli preparati da Massimo Milani. Occhi puntati anche su Ungaros di Sebastiano Murtas, quindi alle 8 la folla aumenterà perché arriva Scompiglio con i suoi 5 mezzosangue. Agli appassionati converrà restare per vedere il veterano ma sempre in grande forma Reo confesso, portato da Turbine insieme ad Anì de Marchesana e Criptha. Quindi Unamore, altro nome sotto la lente ma solo alle 11 arriverà l’altro vittorioso dei 91 al Ceppo, Zio Frac con Bellocchio.