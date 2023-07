Previsita, prove e Tratta Le regole per l’Assunta

Palio dell’Assunta, il Comune vara le regole. I proprietari dei cavalli potranno segnare i mezzosangue alle previsite – che si svolgeranno il domenica 6 e lunedì 7 agosto – a partire dal 20 luglio fino alle ore 12 del primo agosto, quando verrà diffusa la lista degli ammessi agli accertamenti al Ceppo. Ogni proprietario può inoltrare richiesta di preiscrizione alla previsita per uno o più cavalli e possono essere preiscritti i soggetti che abbiano partecipato alle corse e ai lavori di addestramento organizzati dal Comune di Siena nell’ambito del Protocollo equino 2023. L’autorità comunale, assieme alla Commissione Veterinaria, provvederà a redigere l’elenco dei cavalli che potranno accedere alla previsita, sentito il parere non vincolante dei dieci capitani delle Contrade partecipanti. Il famoso articolo 37 del regolamento, per intendersi.

I proprietari dei cavalli, quindi, dovranno preiscrivere il cavallo attestando, tramite autocertificazione, i relativi dati, presenti nel documento unico di identificazione a vita originale (il cosiddetto passaporto), rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Ippiche – Area Sella ex ASSI ex UNIRE o da ente estero equiparato, tra i quali: che il cavallo sia nato in Italia o in altri Paesi dell’Unione Europea in cui siano concretamente applicate le stesse procedure di controllo tese ad assicurare la provenienza e la genealogia del cavallo, in conformità con quanto prescritto dall’art. 5 punto a) del Protocollo; e che presenti una percentuale di sangue inglese non superiore al 75%. Dovranno poi presentare apposita assicurazione di Responsabilità Civile contro Terzi (R.C.T.) - Proprietà ed uso cavalli con l’identificazione specifica del cavallo assicurato (nome, razza, sesso e mantello) per un massimale minimo di un milione emezzo di euro, attestante anche la copertura a favore di altra persona che, con il consenso del proprietario, abbia in uso il cavallo in oggetto; dei danni verificatisi durante le attività di allenamentoaddestramento del Protocollo Equino e delle fasi del Palio fino alla presentazione del cavallo, comprese le visite e ogni circostanza in cui siano presentati i cavalli, quindi dal termine delle operazioni della tratta e, se prescelto, dopo che sia stata effettuata la corsa del Palio e restituito al proprietario dalla Contrada. Infine va presentata anche la certificazione sullo stato sanitario e farmacologico degli ultimi 15 giorni del cavallo da parte del veterinario di fiducia.

Come sempre, l’11 e il 12 agosto si svolgeranno le prove all’alba in Piazza mentre per assicurare un regolare svolgimento alle operazioni della Tratta e per permettere idonea visita veterinaria dei soggetti, la presentazione dei cavalli per la Tratta dovrà avvenire il 13 agosto dalle 6,30 fino al termine perentorio delle 7,30. Per quanto riguarda saranno effettuati controlli sulla documentazione presentata e le dichiarazioni rese. I fantini potranno essere sottoposti ad alcol test e drug test durante tutte le fasi del Palio. I test saranno effettuati, a discrezione del Comune di Siena, a tutti i partecipanti o a campione, in questo caso procedendo per estrazione. I fantini corrono a totale loro rischio e pericolo.