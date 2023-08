Previsita a Siena con Zio Frac e Remorex: Visite Cavalli Palio al Ceppo

Al via oggi alle 6 le visite dei cavalli del Palio alla clinica del Ceppo dove arriveranno i vittoriosi Zio Frac con Bellocchio (ore 11) e alle 12 toccherà a Remorex portato come sempre da Massimo Columbu. In tutto saranno 48 i mezzosangue visti dai veterinari, a partire dalle 6 quando ci saranno quelli di Shardana. Quindi arriverà Brigante con Astoriux e Ardavli, Federico Guglielmi detto Tamurè con Ares Elce e Scompiglio alle 8 con ben sei soggetti. Tittia porterà Viso d’angelo e Abbasantesa fra le 17 e le 18, che potrebbero rientrare entrambi nel lotto, ci sarà Tabacco alle 18, alle 10 incece arriva Turbine con Reo confesso che è un altro nome certo per il lotto. Selvaggia Pianetti, che ha debuttato in Piazza per le prove di notte, sogna ora la Tratta. Oggi alla clinica alle 19 sarà visitato il suo Akida mentre Amarcord de Mores arriverà domattina con la scuderia di Massimo Milani dove è andato per la rifinitura. Non ci saranno novità per quanto riguarda le modalità delle visite in quanto i mezzosangue saranno sottoposti alle lastre e agli approfondimenti già visti a luglio, oltre che al prelievo del sangue. Non ci sono conferme, al momento, della visita al Ceppo del sindaco Nicoletta Fabio: non sarebbero ad ora nell’agenda.