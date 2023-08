Previsita, 81 al Ceppo I capitani non scartano cavalli della lista "Il lotto? Troppo presto"

di Laura Valdesi

SIENA

I cavalli più conosciuti e ambiti ci sono tutti nell’elenco dei mezzosangue da Palio che faranno la visita al Ceppo, a partire da Violenta ma anche Anda e Bola più Abbasantesa su cui si ripongono grandi aspettative come outsider. Naturalmente anche Tale e quale più Zio Frac, vittoriosi come Remorex che ha nell’albo d’oro due successi, raggiunto da Violenta che un mese fa ha segnato anche il nuovo record trionfando nella Selva con Tittia. Manca solo Una per tutti che aveva corso a luglio nella Tartuca montata da Grandine. Il listone dei nomi che andranno al Ceppo, dunque, (per ora) non scuote le strategie dei capitani che ieri erano tutti presenti (unica eccezione il mangino del Drago al posto di Jacopo Gotti) alla riunione delle 18 con il sindaco Nicoletta Fabio in Comune e con i veterinari Carlo Alberto Minniti e Piergiorgio Giovanni Strozzi. "Parlare del lotto? E’ presto, è presto", liquida l’argomento Stefano Bernardini, capitano dell’Oca. Che all’uscita da palazzo pubblico, dopo un incontro di circa 40 minuti, conferma che i dirigenti non hanno chiesto di eliminare alcun nome fra gli 81 iscritti, non utilizzando pertanto in questa fase l’opportunità concessa loro dall’articolo 37 del Regolamento. Cosa che potranno sempre fare il 10 agosto quando, probabilmente alle 11, si ritroveranno ancora con sindaco e veterinari per valutare la lista dei cavalli che hanno superato le visite. "Si è parlato di come si svolgerà la selezione dei cavalli, del percorso da qui al 13 agosto. Da parte nostra – aggiunge Bernardini – vogliamo arrivare ad avere il giorno della tratta cavalli su cui poter scegliere, sani. Questa la raccomandazione fatta affinché ci siano mezzosangue che non portino complicazioni quando saranno nelle stalle. Quanto ai numeri, c’è qualche nome in meno rispetto a luglio, non conosco la ragione". Sono infatti 81 mentre erano 91 per Provenzano. Scorrendo la lista si vede che ci sono 15 nomi in meno rispetto ad un mese fa, da Balzana a Cossita, da Cheremule e Symposyum, da Uragano rosso a Bobborino. Vanno però considerati cinque mezzosangue che non erano invece presenti ma ci sono adesso. Accanto al loro nome – Aramis King, Bombers, Carlitos way, Caronte bello e Corea de sedini – c’è scritto infatti "addestramento incompleto". E’ stato spiegato ai capitani che si tratta di soggetti che non hanno fatto il necessario numero di Mociano e Monticiano per infortuni e comunque cause indipendenti dalla loro volontà. Come prevede il Protocollo sono stati visti dai veterinari durante l’addestramento ma il tempo per il recupero non consentiva loro di esserci per Provenzano. Adesso dunque, come già accaduto alle visite di giugno per Zurigo, saranno portati al Ceppo per la valutazione. Non si sa ancora se potranno fare le prove di notte. Certo è che non scatterà, visto il giustificato motivo, lo stop all’iscrizione per due stagioni al Protocollo equino del Comune.

Dando un’occhiata al listone degli 81 al Ceppo (oggi si conosceranno gli orari delle visite) ci sono, oltre ai 4 vittoriosi citati in avvio, anche 11 che hanno corso in Piazza: Abbasantesa, Anda e Bola, Arestetulesu, Astoriux, Reo confesso, Schietta, Tabacco, Ungaros, Veranu, Viso d’angelo e Vitizichesu. Più Vankook e Volpino che fecero le prove ma non il Palio. Non sarà una passeggiata formare il lotto dei dieci per i capitani che, seppure ieri pronti a scherzare e fare battute, anche fra Contrade avversarie, non nascondono in realtà dietro le quinte la tensione per una Carriera molto complessa per conquistare il Drappellone di Marco Lodola che, ora è ufficiale, verrà presentato dall’illustratore Benedetto Cristofani il 10 agosto alle 19 nel Cortile del Podestà.