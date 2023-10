Prevenzione ed educazione sanitaria. L’intesa fra Lilt e Guardia di Finanza

Lilt, sezione di Siena e Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno rinnovato il protocollo per la collaborazione nel promuovere salute e legalità. Nel solco del piano oncologico nazionale per il 2023-2027 del Ministero della Salute, prevenzione e diagnosi precoci garantiscono il fondamentale diritto alla salute e possono altresì contribuire a ridurre la spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed i costi sociali delle patologie oncologiche, soprattutto quando sono colpite persone in età lavorativa.Il protocollo prevede iniziative di prevenzione primaria (educazione sanitaria) nei confronti dei militari del Corpo, in servizio e congedo, nonché degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. A favore dei ragazzi delle classi terze, quarte e quinte, infatti, i medici della Lilt e le Fiamme gialle senesi terranno un ciclo di lezioni sul tema ’Nel labirinto degli stupefacenti’. A firmare il protocollo sono stati il Comandante Provinciale della Gdf, Colonnello Pietro Sorbello, e la presidente Lilt Gaia Tancredi, che nell’occasione ha ricevuto dal luogotenente Federico Pellegrino la tessera di socio simpatizzante dell’Associazione nazionale finanziari d’Italia.