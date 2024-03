Presunto stupro di gruppo. Azzi: "Dai due atleti nessuna richiesta di autosospensione"

di Laura Valdesi

SIENA

"Non possiamo far altro che attendere gli sviluppi dell’inchiesta da parte dell’autorità giudiziaria. Altrimenti ci sostituiamo ad essa e facciamo un processo sommario, come il linciaggio indegno che è avvenuto sui social network. Indegno anche se chi è preposto a farlo riconoscesse, in futuro, eventuali responsabilità degli atleti", ribadisce Paolo Azzi, presidente della Federazione italiana scherma ieri a Parigi per i Campionati europei paralimpici. Confermando dunque che nessun provvedimento ’sportivo’ è stato preso nei confronti delle due giovani campioni indagati per il presunto stupro di gruppo in un albergo a Chianciano, nella notte fra il 4 e 5 agosto scorso, denunciato da un’atleta 17enne. Così come l’avvocato Matteo Antonio Starace, che assiste insieme ad Enrico De Martino il 21enne foggiano, ribadisce netto: "Nessuna autosospensione per entrambi gli atleti". Né c’è stata alcuna comunicazione, neppure informale, in tal senso da parte di questi ultimi. Se il più giovane, che gareggia fra gli under 20 e si allena a Milano, non era presente ieri alla seconda prova nazionale a Lucca è stato dunque solo per una scelta personale. Potrebbe essere così oggi anche il 21enne foggiano, in forza al Centro sportivo esercito.

"Quando e se risulteranno colpevoli – osserva ancora il presidente Azzi da Parigi – prenderemo tutti i provvedimenti previsti dai regolamenti, in questa fase lasciatemi dire che il processo in piazza non è un bello spettacolo. Purtroppo un’altra brutta abitudine della nostra società è quella dei giudizi che non vengono pronunciati nelle sedi opportune". Quanto all’assenza dell’Under 20 ieri alla gara di Lucca Azzi è netto: "Ribadisco che non abbiamo avuto richieste di autosospensione, semplicemente non c’era alla gara di Lucca. Non so cosa farà domani (oggi, ndr) l’altro schermidore. Decisioni che spettano a loro in accordo con i rispettivi legali. Certo è che non esiste alcun motivo ostativo affinché entrambi partecipino alle competizioni".

Il presidente della Federazione non ha avuto modo di parlare con la campionessa uzbeka. "Non mi sembrava neppure il caso – aggiunge – , quanto ai due tesserati li ho incontrati brevemente senza entrare in alcun modo nel merito, mi sembrava altrettanto fuori luogo". E conclude ribadendo di non vedere l’ora "che ci sia un esito della vicenda perché questa fase di indagini, di segreto, è difficile per tutti". Sul versante dell’inchiesta si attende l’eventuale fissazione dell’incidente probatorio per ascoltare la giovane.