Pressing sui cantieri in Via Nova

"Quali sono i risultati delle indagini geofisiche e geoelettriche fatte il 21 dicembre 2022? Quali lavori ci saranno da fare, da quando e per quanto tempo?". Gli automobilisti colligiani pongono una serie di domande all’amministrazione comunale sul dissesto della circonvallazione Via Nova, che dal 7 ottobre scorso limita a una sola corsia la parte superiore di via Livini, causando più di un disagio al collegamento fra le due parti della città. "In consiglio comunale, era stato detto che la soluzione del problema non sarebbe stata né semplice né rapida e ne avevamo preso atto – affermano – Quattro mesi senza avere se non una soluzione almeno qualche informazione, però, sono decisamente troppi; così come sono troppi 48 giorni senza conoscere cosa è emerso dagli accertamenti tecnici. Quello che vorremmo è conoscere la situazione, una descrizione dei lavori da fare ed un piano per farli, in modo da sapere per quanto tempo ancora dovremo sopportare la presenza del cantiere".