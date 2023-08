Preso il pirata della strada Donna in gravi condizioni

Era scappato dopo aver investito una donna, sulla strada delle Collacchie a Scarlino in provincia di Grosseto, che ora si trova ricoverata nel reparto di rianimazione del policlinico di Santa Maria alle Scotte. Ma la sua fuga e il tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità sono durati poco. I carabinieri si sono presentati alla porta di casa dell’uomo alla guida dell’auto, che abita non lontano dal punto dell’incidente. I militari erano risaliti alla sua identità grazie a un’indagine lampo: in terra era stato trovato un frammento dello specchietto, lungo la strada dove si era verificato l’investimento. L’uomo è stato denunciato per lesioni aggravate e omissione di soccorso: è molto probabile che abbia colpito la donna con lo specchietto e poi si sia allontanato senza fermarsi né prestare alcun soccorso.

La donna era uscita da un ristorante sulla strada delle Collacchie la sera di lunedì scorso. Dopo aver trascorso la serata con il marito, stava per attraversare la strada e raggiungere l’auto nel parcheggio. La donna, 45 anni di origini straniere, che ogni anno trascorre in provincia di Grosseto le vacanze, è stata urtata con lo specchietto laterale dall’auto che non si è fermata a soccorrerla. È caduta rovinosamente e terra sbattendo la testa.

Prima è stata accompagnata all’ospedale Misericordia di Grosseto e poi con l’elisoccorso Pegaso al policlinico delle Scotte di Siena, perché le sue condizioni si sono aggravate.

I carabinieri di Follonica, intervenuti sul posto teatro dell’incidente, hanno notato a terra quei frammenti dello specchietto e si sono presentati in un carrozziere della zona, per ricostruire il modello dell’auto che avrebbe potuto perderli.

Una volta scoperta la marca e il modello dell’auto pirata hanno iniziato a controllare le vetture riprese da Targamanent, il servizio di videosorveglianza che si trova sulla strada delle Collacchie. Individuata la targa, è stato facile risalire al proprietario dell’auto.

L’uomo aveva anche cercato di far sparire l’auto incidentata e ha negato di aver urtato la donna, ma dopo il controllo dell’auto ha ammesso le sue responsabilità. Per lui sono quindi arrivate le denunce, mentre la donna investita è in gravi condizioni nella rianimazione del Santa Maria alle Scotte.