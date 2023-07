Presidenze di commissione Si cerca il riequilibrio

di Cristina Belvedere

SIENA

Grandi manovre tra i gruppi di maggioranza sulla composizione delle commissioni in vista del prossimo Consiglio comunale. Lunedì si è svolto un incontro di coalizione per imbastire una sorta di ’canovaccio’, in modo da arrivare la prossima settimana a individuare i nomi di commissari e presidenti.

In linea di massima a Fratelli d’Italia, partito di maggioranza relativa, dovrebbe andare la guida di quattro commissioni, alla lista del sindaco Nicoletta Fabio due, mentre Lega e Forza Italia ne avrebbero rispettivamente una. Se per Statuto la presidenza della commissione di Garanzia e controllo spetta alla minoranza (bisognerà capire se la prenderà il Pd o se andrà a uno dei gruppi del Polo civico senese), la maggioranza è chiamata anche a decidere il vertice della commissione delle Elette.

Ufficialmente nel centrodestra si annunciano la prossima settimana "alcune limature" per arrivare a un riequilibrio nella rappresentanza all’interno dei vari organismi consiliari, ma pare che ci sia stata qualche frizione sulla richiesta delle presidenze. Il motivo? E’ chiaro che le quattro commissioni appannaggio di FdI non potranno essere tutte ’di peso’, perché questo andrebbe a scapito degli alleati. Che al contempo reclamano spazio e presidenze di spessore. I riflettori sono puntati sulla commissione Sanità, Assetto del territorio e Cultura: i primi due organismi consiliari verranno allargati da 7 a 9 componenti; lo stesso destino toccherà alla commissione Affari generali, su cui avrebbe messo gli occhi la Lega.

Forza Italia potrebbe invece chiedere Sanità, Cultura o anche lo Sport per blindare l’assessore Lorenzo Loré. Se la ’Assetto del territorio’ dovrebbe essere assegnata, come nella precedente amministrazione, a FdI per supportare il lavoro del vicesindaco Michele Capitani, per le altre c’è da trovare la quadra, considerando anche il ruolo di supporto alla maggioranza ricoperto da Sena Civitas. L’idea è di garantire una più ampia rappresentanza alla componente civica della coalizione in modo da blindare i lavori dentro e fuori dall’aula consiliare. Come? L’idea potrebbe essere di indicare proprio un nome civico per la guida della commissione delle Elette.