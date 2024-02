Presidenza Acri Le Fondazioni votano Azzone

Domani è in calendario l’assemblea dell’Acri, l’Associazione che raccoglie un centinaio di Fondazioni ex bancarie in Italia. Nonostante non controllino più le grandi banche come un decennio fa, le Fondazioni rappresentano un forziere ricco di partecipazioni, dividendi e quote per nominare consiglieri d’amministrazione negli istituti. La perdita di peso più clamorosa è, sicuramente, quella della Fondazione Monte dei Paschi, scesa in 12 anni dal 62% allo 0,34% del capitale della banca. Ma in ogni caso resta una cassaforte cruciale per il territorio e per molti progetti strategici. Stesso discorso per la Fondazione CariFirenze e per gli altri enti toscani e nazionali.

Domani si dovrà eleggere il nuovo presidente dell’Acri. Francesco Profumo, al vertice delle Fondazione per cinque anni, si è dimesso dalla presidenza. E nelle scorse settimane, tra le vellutate stanze dei palazzi degli enti, è andata in scena una trattativa per il successore. Prima di Profumo, l’Acri è stato il regno incontrastato di Giuseppe Guzzetti, presidente dal 2000 al 2019, con il primo decennio che lo vedeva guidare un’associazione con patrimoni complessivi sopra i 50 miliardi di euro.

Oggi le Fondazioni vivono in un’altra epoca. Ma la presidenza dell’Acri è ugualmente appetibile. Nei giorni scorsi le 11 Fondazioni toscane, tra cui Mps e CariFirenze, con il presidente Carlo Rossi nel ruolo di coordinamento, hanno scelto all’unanimità il loro candidato presidente. Come faranno presumibilmente tutte le altre, le Fondazioni voteranno Giovanni Azzone, presidente della Fondazione Cariplo. Che ha già inviato ai suoi elettori un documento programmatico alla vigilia dell’assemblea. Nel quale ricorda "che il vincolo di non più di due mandati consecutivi nel complesso degli organi della Fondazione "ha spesso reso impossibile un secondo mandato al Presidente, con effetti negativi sull’efficacia dell’azione locale e anche dell’azione collettiva in Acri".

Nel documento programmatico non c’è nessun riferimento alla governance di Cdp e all’idea di un allungamento di mandati.