Presentata ’At bus’ Nuova app unica per muoversi

Autolinee Toscane lancia la nuova app ’At bus’, disponibile su tutti gli store per completare l’ecosistema digitale per i viaggiatori. Uno strumento unico e omogeneo per muoversi col mezzo pubblico in Toscana, con il quale si potranno pianificare viaggi, comprare biglietti e abbonamenti, salvare linee, fermate e percorsi preferiti lungo gli oltre 25mila chilometri di rete Tpl, le 965 linee e le oltre 37mila fermate gestite da Autolinee Toscane. La app è in doppia lingua (italiano ed inglese) ed è scaricabile gratuitamente in ambiente Android, IOS e Huawei e sarà sempre aggiornata.