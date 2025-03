Prende un’auto in sosta e si ribalta con la sua . Strada chiusa dai vigili

Paura poco dopo le 19 ieri in via Piccolomini per un incidente fra due macchine. Subito sul posto una pattuglia della Polizia municipale di Siena che ha svolto i rilievi mentre la strada veniva chiusa in entrambi i sensi di marcia. Oltre al 118 – nessun ferito grave fortunatamente – anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le vetture. Non c’è stato comunque bisogno di loro per tirare fuori dall’abitacolo il 28enne nella vettura. Da chiarire la dinamica ma sembra che sia stata urtata una vettura in sosta per cui l’altra si è ribaltata sulla carreggiata.