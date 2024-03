Premio tabernacoli. Bozzetti entro il 26 maggio

Gli artisti che operano nella provincia di Siena avranno tempo fino alla mezzanotte del 26 maggio, giorno dell’estrazione a sorte delle Contrade di luglio, per inviare i bozzetti e partecipare al concorso per la realizzazione del premio dei Tabernacoli 2024 offerto dal Comitato amici del Palio. Un premio che viene offerto per celebrare la settantesima edizione, per realizzare il quale lancia appunto un concorso aperto a tutti gli artisti operanti nel Senese. Per partecipare sarà necessario inviare un bozzetto particolareggiato dell’opera cartaceo o in formato .pdf (contenente gli stemmi del Comitato Amici del Palio e del Magistrato delle Contrade) entro e non oltre la data dell’estrazione delle Contrade del Palio di Luglio (ultima domenica di maggio) con il quale si descriverà il materiale utilizzato, il costo di realizzazione ed il messaggio che vorrà trasmettere l’opera stessa, la scelta del bozzetto vincitore verrà effettuata all’interno dell’ultima seduta del Consiglio del Comitato possibile prima della stagione paliesca, con le modalità decise dal Consiglio stesso, l’opera commissionata poi dovrà essere consegnata al Comitato entro e non oltre il 30 novembre.