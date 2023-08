Premio Stelle dello Spettacolo a San Gusmè: Una Serata tra Artisti e Territorio

Tanti ospiti attesi nel borgo medievale di San Gusmè, per il Premio Stelle dello Spettacolo, di cui domani agosto) si svolgerà la quarta edizione, a partire dalle 19,30. Nata nel 2020 proprio nei mesi più duri della pandemia, per riportare attenzione sui lavoratori dello spettacolo dal vivo e sul turismo culturale di qualità, la manifestazione prosegue "nel suo intento di promuovere le arti di scena e i suoi più significativi protagonisti – sottolineano gli organizzatori – valorizzando il territorio e i suoi frutti più nobili e unendo in tale senso il talento performativo alla nobile arte della vinificazione".

Ciascun premiato riceverà, infatti, insieme alla targa, una bottiglia di vino selezionata per lui da un sommelier e da un enologo professionisti, sulla base delle sue stesse caratteristiche artistiche. I premiati dell’edizione 2023 sono Maurizio Micheli, Beppe Dati, Benedicta Boccoli, Dora Romano, Cinzia Berni, Daniela Airoldi, Danila Stalteri, Sara Paniccià in arte SindroMe, la Compagnia delle Formiche. Insieme ai premiati saliranno sul palco anche i musicisti Marilena Catapano e Gianfilippo Boni, ad accompagnare Beppe Dati.

La serata sarà condotta dal direttore artistico Marco Predieri, affiancato da Raffaele Totaro e dalla giovane Elettra Tercon, con le incursioni dell’illusionista Andrea Geminiano. I vini che riceveranno i premiati sono dell’Azienda San Felice. Tra le novità di quest’anno le partnership con le trasmissioni tv ‘Dietro le Quinte’, ideata e condotta da Teresa Conforti, e ‘Incontri d’Arte’ di Fabrizio Borghini, in onda su Italia 7. Al Premio è collegato infine uno stage formativo per giovani artisti, promosso da Teresa Conforti.