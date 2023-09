Premio letterario ’Città di Siena’. Cerimonia nella Sala degli Specchi

Torna il Premio letterario Città di Siena, con la sua cerimonia conclusiva e la premiazione. L’appuntamento è per venerdì prossimo (22 settembre) alle 17 nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi. Tanti i riconoscimenti messi in palio dalla manifestazione, organizzata dall’associazione Gruppo Scrittori Senesi insieme alla casa editrice Extempora, con una serie di collaborazioni tra quella con il Gruppo Stampa Autonomo Siena e il patrocinio del Comune. "È sicuramente una grande soddisfazione essere arrivati all’ottava edizione – afferma il direttore artistico del premio, Massimo Granchi – e questo credo che sia un segnale importante perché vuol dire che stiamo lavorando bene. Le iscrizioni aumentano, il livello delle opere anche. Restiamo convinti che la città di Siena meriti un premio letterario importante".

E in effetti Siena sembra avere un ottimo rapporto con i libri, se è vero che svetta nella classifica sulla qualità della vita per il numero di librerie (in rapporto al numero di abitanti) presenti sul territorio e se addirittura si è piazzata terza in Italia per gli acquisti di libri su Amazon. Il Città di Siena, inoltre, fa parte di un circuito di nove premi letterari, che comprende altre otto manifestazioni analoghe in altre province toscane. Il vincitore del concorso senese, infatti, viene iscritto di diritto al Premio Letterario Toscana, che li riunisce tutti. "Ovviamente – conclude Granchi – stiamo già preparando la nona edizione per il prossimo anno, con interessanti novità che riguarderanno anche le scuole. Dal prossimo anno, infatti, inseriremo una sezione dedicata agli allievi delle scuole superiori, che potranno partecipare con le loro opere".

La casa editrice Extempora, partner del progetto, potrà proporre un contratto di edizione a uno o più autori vincitori o finalisti. Nel corso della cerimonia della prossima settimana, saranno premiati, oltre i vincitori, anche il secondo e terzo classificato per ciascuna sezione. Per arrivare alla giornata conclusiva, e quindi alla consegna dei riconoscimenti, ci sono vari passaggi di selezione che le opere devono affrontare, fino all’ultimo in cui le cinque finaliste vengono valutate dai membri dell’associazione Gruppo Scrittori Senesi, che indicano un unico vincitore. Ci sono diverse sezioni, per romanzi, racconti e poesie, sia per opere edite sia per opere inedite.

Riccardo Bruni