Premio ’La XV Torre’ durante la festa

A Monteriggioni arriva il premio ’La XV Torre’: un riconoscimento economico da assegnare alla migliore associazione per proposta culinaria durante la Festa Medievale ‘Monteriggioni di torri si corona’ che si terrà dal 6 al 9 luglio. "Un’edizione – afferma Duccio Leoni, coordinatore delle associazioni – che racconterà il meglio di questi oltre 30 anni passati insieme. Per il primo anno, la proposta eno-gastronomica al castello sarà completamente medievale, un modo nuovo per vivere la rievocazione anche attraverso i sapori e il gusto di un tempo. Un progetto in cui il Comune ha creduto istituendo il premio La XV Torre, da assegnare alla migliore associazione per proposta culinaria, allestimento e intrattenimento".