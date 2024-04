Premio Celli Gigli, stelle a teatro. Tutti i premiati nella serata di gala

Si alza stasera il sipario dei Rozzi sul Premio Celli e Gigli. Appuntamento a teatro alle 18, per la cerimonia del premio dedicato al giornalismo e al mondo della televisione, che da tre anni riunisce i due premi intitolati rispettivamente a Mario Celli e Silvio Gigli in un’unica manifestazione.

Come ogni anno la cerimonia che si svolge a Siena richiama i volti noti del piccolo schermo, ai quali vengono assegnati i riconoscimenti in un clima di festa e di incontro. Una serata che è infatti sia una cerimonia, ma anche uno spettacolo, che si apre come di consueto con la solennità delle Chiarine del Palio e prosegue con intermezzi musicali e danzati, a cura di Alice Valentini con la partecipazione straordinaria di Flavio Gismondi.

Sul palco dei Rozzi saliranno stasera la giornalista e conduttrice Ludina Barzini; la conduttrice, presidente dei giornalisti cinematografici e presidente dei Nastri d’Argento Laura Delli Colli; il giornalista e conduttore Rai Pierluigi Diaco; la conduttrice Simona Marchini; il giornalista sportivo Fabio Caressa; la conduttrice televisiva Benedetta Parodi. A loro andranno infatti i premi decisi dalla giuria della manifestazione e rappresentati un’opera realizzata dall’artista Carlo Pizzichini.

A presentare i premiati sarà il direttore Radio Siena Tv, Matteo Borsi. Mentre a consegnare i premi saranno Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione che lo scorso anno figurò tra i premiati, i giornalisti Annalisa Bruchi e Pino Di Blasio (capo redattore della Nazione di Siena), il regista Marco Filiberti e l’imprenditrice Emanuela Stucchi Prinetti De’ Medici.

L’edizione di quest’anno, la numero 43, porta con sé anche significati particolari, come ricorda Maria Pia Corbelli, che insieme a Maurizio Bianchini organizza e conduce l’evento: "Proprio quest’anno ricorrono importanti anniversari, come i 70 anni della televisione e i 100 della radio. Siamo orgogliosi di portare avanti un premio che da oltre 40 anni rappresenta la città di Siena attraverso i nomi di Mario Celli e Silvio Gigli, figure indimenticate, così come i loro numerosi aneddoti sul Palio e sulle contrade". Per assistere alla manifestazione l’ingresso in teatro è libero, ovviamente fino a esaurimento posti.

Riccardo Bruni