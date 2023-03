Premio Celli Gigli La serata di gala Drusilla, Conti, Calvani e Reggiani

"Sarà una grande serata di spettacolo, che accenderà ancora una volta i riflettori su Siena". Così Maria Pia Corbelli anticipa gli ultimi ritocchi al programma del Premio televisivo e giornalistico Celli e Gigli che sabato prossimo, 18 marzo, dalle 18 si svolgerà al Teatro dei Rozzi. "Uno show vero e proprio – conferma l’organizzatrice che insieme a Maurizio Bianchini condurrà la serata – con intermezzi musicali, ospiti dal mondo dello spettacolo, del cinema, dell’editoria".

Cresce l’attesa, quindi, per un evento che unisce da una parte il territorio senese e dall’altra volti noti al grande pubblico, che saliranno sul palco dei Rozzi per ricevere il riconoscimento, rappresentato anche quest’anno da un’opera dell’artista Carlo Pizzichini. A introdurre gli ospiti sarà l’attrice Marianella Bargilli, impegnata in teatro in questo periodo con lo spettacolo ‘Uno, nessuno e centomila’ di Luigi Pirandello, di cui reciterà un breve monologo in occasione dell’evento senese. Tre gli intermezzi musicali: due curati dall’Accademia Chigiana, che anche quest’anno prende parte alla cerimonia, e uno con la voce di Alice Valentini accompagnata da un corpo di ballo in un’esibizione musicale che sarà uno spettacolo nello spettacolo.

Sarà Eugenio Giani, il presidente della Toscana, a consegnare il premio all’attesissima Drusilla Foer. E proprio in quel momento è attesto un ingresso in scena anche dell’attore e regista Luca Calvani, in questi giorni nelle sale cinematografiche con il suo ‘Il cacio nelle pere’, in cui recita proprio Gianluca Gori, ovvero il creatore e interprete della stessa Drusilla. Tra gli altri premiati, il giornalista e scrittore Marino Bartoletti, che riceverà il premio da Alessandro Rossi, direttore del settimanale L’Espresso.

La giornalista Cristina Manetti, prima donna a ricoprire l’incarico di Capo Gabinetto della Regione Toscana, che riceverà il premio dal caporedattore della Nazione di Siena, Pino Di Blasio.

E poi ancora l’attrice e conduttrice televisiva Francesca Reggiani, al debutto con il suo nuovo spettacolo ‘Gattamorta’; la giornalista di Sky TG24 Giovanna Pancheri, dal 2016 al 2020 corrispondente di Sky Tg24 per il Nord America; Il conduttore e autore televisivo Carlo Conti. Ad aprire la serata di gala sarà, come da tradizione, il suono dalle Chiarine del Palio. Per prenotare un posto è possibile rivolgersi direttamente alla biglietteria del teatro al numero 0577.292265.

Riccardo Bruni