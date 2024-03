Premiate le ‘Donne Fiere’. Cinque personalità speciali capaci di fare la differenza

La fierezza al femminile. Approfondire un tema di questo tipo in un incontro pubblico sarebbe piaciuto a Marisa Rodano, scomparsa lo scorso dicembre dopo aver dedicato più di un secolo di vita al riscatto delle donne. Sul nostro territorio è il Centro Pari opportunità della Valdelsa, con la sua presidente Susanna Salvadori, a distinguersi nella valorizzazione di figure attive in diversi campi di azione e in grado attraverso i decenni di combattere i pregiudizi di genere. Fino a fornire a un universo troppo spesso ostaggio di stereotipi la possibilità di emergere con le sue conquiste. Ed ecco allora che le componenti della Società di Mutuo Soccorso di Cavallano, la creatrice di moda Albertina Giubbolini, l’insegnante Viviana Cardinali, la perseguitata politica Brunetta Buoni, la naturalista Marianna Panciatichi Ximenes Paulucci, sono per il 2024 le cinque ‘Donne Fiere’ alle quali è stato conferito alla memoria il riconoscimento, nel quadro del progetto del Centro Pari Opportunità insieme ai Comuni valdelsani. "Un progetto – spiega la presidente del CPO Susanna Salvadori – che si propone di rendere omaggio alla donne che hanno lasciato un segno. Ha preso il via l’anno passato grazie a una intuizione di Carolina Taddei e prosegue con il tributo ad altre cinque donne". Ieri a Poggibonsi, presso Accabì svelati i nomi alla presenza del CPO e delle amministrazioni. Alle cinque "Donne Fiere", dedicati pannelli con biografia e ritratti realizzati dall’illustratrice Domitilla Marzuoli. Per Casole d’Elsa riconoscimento alle donne della Società di Mutuo Soccorso di Cavallano, costituita nel 1919 dalle famiglie della frazione. Per Colle di Val d’Elsa, Albertina Giubbolini (3 aprile 1921), creatrice della Casa di Moda "Albertina" e dell’omonimo Atelier nel quale sono passate alcune delle donne più famose del jet-set. Per Poggibonsi Viviana Cardinali (9 novembre 1929), maestra e grande innovatrice nel mondo dell’educazione. Per Radicondoli Brunetta Buoni (28 novembre 1894), donna che aveva aderito al partito socialista e più volte perseguitata nel fascismo. Poi eletta in consiglio comunale a Radicondoli nel 1946, prima donna a ricoprire la carica. Per San Gimignano Marianna Panciatichi Ximenes Paulucci (3 febbraio 1835, Firenze), la prima donna italiana a studiare le scienze naturali.

Paolo Bartalini