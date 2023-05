Premi speciali per tante classi Ecco i vincitori

Il "Premio del prefetto", legato a tre temi sottoposti agli studenti dal rappresentante del Governo, quest’anno viene attribuito alle scuole di Acquaviva di Montepulciano, alla ’Marmocchi’ di Poggibonsi e alla scuola media di San Quirico d’Orcia. Quello che è stato istituito dagli Uffici giudiziari della nostra città, ’Il Premio della legalità’, va alla scuola di Acquaviva di Montepulciano.

L’Arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa, ha scelto di assegnare i riconoscimenti a chi ha svolto in maniera migliore il tema da essa proposto: ’Marmocchi’ di Poggibonsi prima classificata, quindi premio alla scuola di San Gimignano, Abbadia San Salvatore, Montalcino e agli studenti di Colle Val d’Elsa della professoressa Ida Sabatino.

Dall’edizione 2023 anche la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, da sempre sensibile ai giovani offrendo loro opportunità di crescita, ha istituito un suo Premio che oggi riceve la scuola di Radicofani per aver svolto in modo originale il tema proposto dall’Ente.

Conad è da anni al fianco del Campionato di giornalismo: oggi assegnerà un riconoscimento agli studenti di San Gimignano e di Radicondoli. Il ’Premio Menga’ del Comune di Montepulciano va alle classi di Murlo, il Premio del Gruppo stampa autonomo di Siena ai ragazzi della professoressa Tecchio di Castelnuovo Berardenga.

Il Premio Estra è stato vinto dalla scuola ’Da Vinci’ di Poggibonsi a cui va anche il Premio di Autolinee Toscane. Il Premio Fratres è attribuito agli studenti di Colle della professoressa Sabatino e ai loro colleghi di Radda in Chianti. Per la prima volta Inner Wheel Siena è al fianco de La Nazione e oggi premia la scuola di Montepulciano. E ancora: il Premio speciale Adf ’Andare alla Fonte’ è stato vinto dalla scuola di Sovicille. A conquistare il Premio Cispel i ragazzi di Castelnuovo Berardenga della professoressa Placido.

Finita qui? Neppure per sogno. Il Premio ’Cittadini del futuro’ è assegnato alle scuole di Bettolle, di Montalcino, alla ’Mattioli’ di Siena e alla classe 3A di Rapolano Terme. A vincere invece il ’Premio Passione’ sono stati gli studenti di Asciano, di Pienza e la 2A di Rapolano Terme.