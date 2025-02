"Preghiamo per Papa. Francesco"

Le Chiese ’sorelle’ di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza stanno pregando per la salute di Papa Francesco. "Riprendendo le parole di Santa Caterina da Siena, che definiva il Pontefice ’il nostro Cristo in terra’, desideriamo testimoniare al Papa la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra riconoscenza. La sua figura è un punto di riferimento importante e determinante per la nostra vita nella Chiesa in un momento dove i valori del Vangelo sono quasi esclusi dalla nostra vita quotidiana: la solidarietà, l’accoglienza, il rispetto della vita in ogni sua forma. A Papa Francesco la nostra filiale devozione e l’impegno di continuare a pregare per la sua salute".