Prefettura, controlli migranti Revocati 20 posti nei Cas Superati i limiti di reddito

di Laura Valdesi

SIENA

Vigilantes nel parcheggio ’Il Duomo’, 24 ore su 24 dove stazionano una decina di migranti, in prevalenza pakistani. Guardie giurate per controllare beni e immobili, per far sì che le macchine (alcune anche di un certo valore) non vengano toccate. In caso di necessità, se per esempio scoppiasse una lite, dovranno chiedere l’intervento della polizia municipale in prima battuta. Altrimenti, vedi la notte, delle forze di polizia. Un servizio sperimentale del Comune in collaborazione con Sigerico che in questi due giorni si è svolto senza intoppi.

Ma la questione ’collocazione migranti’ resta una priorità della prefettura e delle istituzioni che con essa lavorano nella gestione dell’accoglienza. Come dimostra la riunione che si è svolta ieri mattina al palazzo del governo che, di fatto, ha messo a sistema un’attività iniziata già alcune settimane fa. E che ha condotto alla formazione di un gruppo di lavoro, coordinato dal prefetto Matilde Pirrera, che punta a condividere processi attraverso cui monitorare in modo congiunto, costantemente, la situazione lavorativa degli oltre 1200 migranti presenti nella nostra provincia. Un aspetto forse meno conosciuto ma determinante, specie in una fase nella quale c’è necessità di sempre maggiori spazi per l’accoglienza dei flussi. La prefettura ha svolto centinaia di verifiche al riguardo, con costanza. E sono state già una ventina le revoche dell’accoglienza nei Cas per latrettanti extracomunitari perché sono risultati da essi superati i limiti reddituali previsti per avere diritto a stare nei centri, avendo svolto un lavoro. Grazie alla nuova task force che è stata messa a sistema dal prefetto Pirrera l’attività di monitoraggio sarà ancora più fluida e potente, intersecando i dati. Al tavolo infatti sedevano ieri Guardia di finanza, Carabinieri e Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (Nil), l’Agenzia delle entrate e l’Inps. Un gruppo che è in grado di verificare rapidamente la situazione reddituale, per esempio, acquisendo gli elementi utili a cristallizzare i dati. E capire se il lavoro svolto, che peraltro chi entra nei Cas è obbligato sempre a segnalare, ha sforato i limiti reddituali fissati per poter restare lì. Importante incrociare gli elementi fra le varie parti al tavolo grazie a cui potrebbero emergere, al contempo, eventuali sacche di attività al nero. Soprattutto il monitoraggio consentirà di dare un segnale a chi intende fare il furbetto, rimettendo in circolo i posti nei centri accoglienza tolti a chi non ne ha più diritto. La revoca consente di inserire così altri che sono in attesa. Intanto questa settimana gli alloggi confiscati a Chiusi accoglieranno fino al 10 ottobre una trentina di migranti.