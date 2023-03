Prefetto Via agli incontri Sul tavolo i temi della città

È partita giovedì la serie di incontri del nuovo prefetto di Siena, Matilde Pirrera con i principali interlocutori istituzionali della città che si sono svolti nella sede del Palazzo del Governo. Al centro dei colloqui ci sono state le principali questioni che interessano il territorio senese. Nel corso della prima parte della mattinata sono state ricevute le rappresentanze sindacali unitarie del personale in servizio presso la Prefettura nonché i dirigenti, per un primo approfondimento delle principali tematiche d’interesse dell’ufficio del prefetto.

Successivamente sono stati ricevuti i segretari provinciali delle sigle Cgil, Cisl, Uil e Ugl. L’incontro, nel corso del quale il Prefetto ha manifestato la più ampia disponibilità a sostenere le iniziative a tutela dei diritti e della legalità nel settore dell’economia, ha rappresentato l’occasione per conoscere da vicino le problematiche più

sentite dai rappresentanti dei lavoratori.

Nel pomeriggio, per un primo punto sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, il prefetto Pirrera ha ricevuto il questore, Pietro Milone, il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Angelo Pitocco ed il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Giuseppe Antonio Marra.

Nella mattinata di ieri gli incontri istituzionali sono proseguiti con le visite al sindaco di Siena, avvocato Luigi De Mossi, il presidente della Provincia, David Bussagli e all’arcivescovo di Siena, cardinale Augusto Paolo Lojudice. Il Prefetto, che ha ringraziato le autorità civili e religiose per la calorosa accoglienza ricevuta, si è resa sin da subito disponibile a lavorare in sinergia con le altre istituzioni pubbliche.

Il prefetto Pirrera è arrivata nella nostra città dopo il passaggio di testimone con la collega Maria Forte che è andata a Roma per un importante incarico. Laureata in Scienze politiche a Catania, sposata con un figlio, Pirrera da vice prefetto di Agrigento ha gestito il centro di accoglienza di Lampedusa e delle numerose comunità alloggio per minori. E’ stata commissario straordinario di comuni, Galatina per esempio, occupandosi anche dei beni confiscati alla mafia. Dal luglio 2015, infatti, era stata all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata (Anbsc). Dal dicembre 2019 invece guida la prefettura di Enna, sua città di origine.