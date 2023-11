Pranzo in chiesa per 140 poveri. Serviranno a tavola sindaci e giovani

di Laura Valdesi

SIENA

Pranzo in chiesa per 200 persone. Famiglie italiane, ucraini e tanti pakistani, stranieri di diverse nazionalità che vivono un momento difficile e di forte disagio. A servirli saranno alcuni sindaci della nostra provincia, che insieme ai volontari sia delle Contrade che delle parrocchie, si metteranno poi a tavola con loro per un bel momento di solidarietà e condivisione. Un’iniziativa, fortemente voluta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice in vista della Giornata mondiale dei poveri del 19 novembre, impregnata dello spirito di fratellanza predicato da Papa Francesco, il quale sollecita "la Chiesa ad uscire dalle proprie mura per incontrare la povertà nelle molteplici accezioni in cui essa si manifesta nel mondo di oggi". Casualmente l’evento cade in un momento delicato per quanto riguarda l’accoglienza a Siena e in provincia, in primis di tantissimi pakistani, al centro di polemiche e recentemente anche di aggressioni sulle quali stanno indagando i carabinieri. Il pranzo di oggi, a partire dalle 13, nella chiesa della Santissima Annunziata, assume pertanto ancora maggiore importanza per ’avvicinare’ le posizioni invece di creare spaccature che poi rischiano di diventare insanabili.

Gli ’ospiti’ saranno in tutto 140, una sessantina i volontari che si alterneranno fra fornelli e logistica. I tavoli sono stati dati dalla Contrada dell’Aquila, la Selva ha messo a disposizione la cucina. Ogni Consorella, comunque, ha risposto ’presente’ per il pranzo dei poveri quanto a risorse umane che, su vari turni, si alterneranno occupandosi dell’allestimento e dello smontaggio dell’apparecchiatura per la ristorazione. A tavola ci saranno persone attualmente accolte dalla mensa di San Girolamo di Suor Nevia, dai centri di ascolto diocesani e parrocchiali, dai dormitori e anche dall’emporio di Arbia. A servire a tavola non solo i ragazzi cresimati delle parrocchie di San Rocco e Uopini ma anche diversi sindaci, da Giuseppe Gugliotti di Sovicille ad Alessandro Donati di Colle, da Riccardo Conti di Buonconvento a Davide Ricci di Murlo. Potrebbe esserci anche Nicoletta Fabio, sindaco di Siena, non mancheranno sicuramente gli assessori del capoluogo Riccardo Pagni, Micaela Papi e Giuseppe Giordano. Presenti anche amministratori ed operatori della Società della salute senese quali il direttore e Cristina Pasqui, coordinatore sociale, unitamente ad alcune assistenti sociali.

La macchina della solidarietà è stata grande. E ha riguardato anche il pranzo. Che viene realizzato grazie alle offerte di privati e con il contributo di un noto ristoratore che preparerà sul posto un antipasto gourmet e varie pasticcerie che invece faranno arrivare il dessert per tutti. Presente anche un coro gospel, ’Joyful’, ed un gruppo di ballerini perché la musica è sempre un ’collante’ efficace. Una mobilitazione che conferma il grande cuore della nostra città.

La prima edizione, nel 2019, si era svolta nel palazzo arcivescovile, con ben altri numeri. Molto inferiori. Lo scorso anno si trasferì l’evento nella chiesa della Santissima Annunziata, la cappella di uno dei più antichi ospedali della storia italiana che per un giorno si trasformava in mensa per accogliere tante persone com’era stato nel tempo. "Una bella esperienza di solidarietà e amicizia, di incontro e di dialogo", aveva sottolineato il 13 novembre 2022 il cardinale Lojudice.