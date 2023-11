Pranzo del cuore per 140 migranti. Sindaci ’camerieri’: "Spirito di servizio"

Siena, 13 novembre 2023 – C’è persino la volontaria che si è autocandidata all’ultimo tuffo a dare una mano ai fornelli nella cucina della Selva, Veronica. "Ho letto stamani (ieri, ndr) sul giornale dell’iniziativa ed eccomi qui", dice la donna mentre armeggia fra pasta, sugo e patate arrosto insieme ai ’padroni di casa’. Fuori attende l’Ape dell’Onda per portare alla Santissima Annunziata la pasta per i 140 migranti, fra loro anche qualche italiano, ospiti del pranzo del cuore. Perché nell’ex cappella dell’antico Spedale non veniva offerto ieri solo un pasto ma anche vicinanza, comprensione e solidarietà. Con l’entusiasmo di tanti giovani delle Contrade e delle parrocchie che, insieme a diversi amministratori, hanno portato i piatti in tavola.

"Una giornata di servizio – la definisce l’assessore alla sanità di Siena Giuseppe Giordano prima di iniziare a portare le pietanze –, una testimonianza che il Comune è vicino e parte di queste iniziative. Facilitatore anche di un rapporto di collaborazione fra gli enti". "Siamo a disposizione della comunità e ci fa molto piacere", gli fa eco l’assessore ai servizi sociali Micaela Papi che si cala subito in un clima dove la parola d’ordine è abbattere ogni barriera. "Nell’agenda del Comune – guarda avanti l’assessore al bilancio Riccardo Pagni, anche lui fra i ’camerieri’ del pranzo – la questione dell’accoglienza è ben presente senza dimenticare tuttavia che dobbiamo accettare le persone a cui siamo in grado di assicurare una dignità nella vita e nel lavoro. Siamo impegnati affinchè ci sia un’integrazione seppure nei limiti che tutti conoscono, nel senso che non tutto il mondo può entrare nel nostro Paese. Resta lo sforzo della città, del cardinale Lojudice, di volontari e cattolici per riuscire a creare un’integrazione vera".

"Con me sono venuti diversi operatori della Società della salute senese – spiega il presidente Giuseppe Gugliotti, anche lui fra gli amministratori che ieri hanno servito – compreso il direttore Lorenzo Baragatti. Una presenza non solo per dare una mano alla riuscita dell’iniziativa ma la testimonianza del prendersi cura degli altri da parte di chi svolge certi ruoli in una logica di solidarietà diffusa che alla fine è ciò che rende coesa una comunità".

Arriva alle 13 il cardinale Lojudice, che subito saluta ospiti (loro i protagonsiti dell’evento) ma anche i volontari. "La mensa qui alla Santissima Annunziata è una volta all’anno ma di fatto l’accoglienza di chi ha necessità è 364 giorni, tolto questo. Bello che i volontari abituali siano anch’essi ospiti per una volta", osserva. Ecco poi Suor Nevia, l’anima della mensa di San Girolamo. Tutto funziona al meglio, grazie anche alle commissioni solidarietà delle Contrade che hanno messo a disposizione tavoli e ’braccia’ per allestire, smontare e ripulire. Oltre a cucinare nella società della Selva circa 27 chili di pasta, conditi con venti di sugo, 268 pezzi di pollo, una quindicina di chili di patate arrosto e altrettanti per la caponata. A tavola anche diversi pakistani al centro della cronaca negli ultimi giorni. "Cos’altro può fare la Chiesa per loro? Capisco che è un circolo molto impegnativo. Due anni fa c’eravamo detti che continuando ad accogliere avremmo dovuto accogliere sempre di più. Mettiamo in campo le risorse che abbiamo, non è facile trovare spazi adeguati. Fondamentale il dialogo con le istituzioni del territorio anche se non sai mai i flussi quanti sono e anche le idee dei migranti. Molti preferiscono magari un ambiente più libero di uno protetto ma con regole necessarie. Proviamo ad accompagnare la situazione senza drammi sociali perché, effettivamente, non abbiamo migliaia di profughi. Al contempo cerchiamo di offrire dignità a chi sceglie di dormire in luoghi di fortuna".

Sollecitato sulla recente aggressione di tre pakistani a San Girolamo ribadisce "che fortunatamente non c’era stato finora alcun problema. Quando ci sono persone e c’è disagio certe cose non dico che siano inevitabili ma speriamo che non si ripetano. Cercheremo di monitorare le situazioni per quanto possibile per far sì che nessuno corra rischi, né gli ospiti, né i volontari. Nessuno. Un grazie alle forze dell’ordine che sono molto disponibili".