Pozzecco in Francia. Salta la conviviale e il Festival della salute

1La conviviale del Panathlon Club Siena prevista per oggi è stata annullata: il relatore della serata, Gianmarco Pozzecco, ct della nazionale di basket, ha infatti firmato martedì un contratto con il club francese del Villeurbanne militante in Eurolega ed ha cancellato tutti gli impegni. Pozzecco avrebbe dovuto partecipare, sempre oggi, come relatore ad un incontro del Festival della Salute, per parlare del rapporto fra sport e benessere.