"Potrà durare anche per settimane La sorgente si trova sotto la città"

"A Siena terremoti ce ne sono sempre stati, con regolarità. E ce ne saranno. Dobbiamo abituarci a convivere con l’evento sismico. Non può uscirne un messaggio rassicurante ma nemmeno è giustificato il panico: possiamo e dobbiamo farci trovare pronti, che vuol dire sapere cosa fare e come muoversi" dice il professor Dario Albarello, docente di Geofisica della terra solida dell’Università di Siena e membro della Commissione grandi rischi della Presidenza del Consiglio dei ministri. "Organizzatevi – scrive l’esperto - sequenze come queste possono durare a lungo, settimane e la prima scossa non è necessariamente quella più intensa. Dunque, coperte pronte e scarpe vicino alla porta o in auto. Tenete a portata di mano documenti e cose di valore. Mettete in sicurezza gli oggetti sospesi in casa e le librerie. Se decidete di uscire non fatelo durante le scosse, ma solo durante una pausa lunga e uscendo chiudete il gas. Tirate fuori l’auto dal box per essere pronti. Se state fuori, allontanatevi da palazzi e dai lampioni".

Professore il terremoto non è prevedibile ma attendibile sì?

"Dal 1300 ad oggi abbiamo notizia di 5-6 terremoti a Siena, l’ultimo e più significativo quello del 1798, in cui morirono un’oblata perché colpita da un crocefisso e un ragazzo cui cadde addosso una volta. Sono tutti terremoti intorno a 5 di magnitudo, enormemente più piccoli rispetto al sisma in Turchia, dell’8° grado, che corrisponde a 10-11 sulla scala Mercalli, evento devastante. I nostri sono terremoti con caduta di calcinacci, cornicioni e tegole che volano giù, intonacature che si staccano, tamponature che saltano. A Murlo a inizio 1900 ci sono stati due morti colpiti da tegole. Strutturalmente gli edifici senesi sono ben costruiti, non crollano. Il massimo che può accadere è un evento come quello del 1798, con intensità 7, dunque danno generalizzato ma non devastazione. Oggi l’intensità è stata intorno al grado 4, dunque molta paura ma non danni".

Sono state registrate molte scosse. Assestamento?

"È sciame sismico, non assestamento: ogni terremoto porta instabilità e altri terremoti. Per questo possiamo prevedere ancora settimane di scosse. La speranza è che si attenuino fino a scomparire, anzi a non essere più percepite".

Siamo su una faglia?

"Il terremoto locale nasce in una sorgente sismogenica in profondità sotto Siena, di cui non sappiamo nulla. La crosta è sottoposta a tensioni che producono fratture e si manifestano col terremoto. E’ come quando pieghiamo un pezzo di legno: si flette e poi si spezza, producendo quel rumore forte che accompagna la scossa. E’ l’energia prodotta che si propaga e per questo ogni terremoto innesca altri terremoti. Per fare un altro esempio, più scintille ci sono e più facilmente si scatenerà l’incendio".

Come ci comportiamo allora?

"Le sequenze sismiche danno un vantaggio, danno il tempo di prepararci. Durante la scossa si resta in casa, magari sotto un tavolo, un riparo, a ridosso di un muro portante, a un pilastro o un trave, lontano dalle finestre; non si scappa, non si prende l’ascensore. Quando poi usciamo dobbiamo sapere dove andare. Le criticità del centro di Siena sono nei possibili distaccamenti, di cornicioni, tegole. Allora bisogna proteggersi, ovvero conoscere la propria casa: ognuno deve preparare il piano d’emergenza personale, così come l’ente locale deve avere il suo: questo è prevenire il rischio".

Paola Tomassoni