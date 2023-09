"Potenziare subito le cure intermedie" Alleanza di ferro tra Comune e Asl

Il Comune scommette su cure intermedie e assistenza territoriale. "Vogliamo essere al fianco di Asl per migliorare il servizio ai cittadini, quindi forniremo all’azienda tutto il supporto necessario", ha annunciato l’assessore alla Sanità Giuseppe Giordano in un incontro a Palazzo Berlinghieri con i vertici di Asl Toscana Sud-Est. Al summit erano presenti il direttore generale Antonio D’Urso, il direttore sanitario Simona Dei, il direttore amministrativo Antonella Valeri e il direttore dell’unità operativa Lavori pubblici di Siena Alessandro Frati.

L’incontro si è concentrato sui progetti Hospice, Centro di Salute Mentale e Ospedale di Comunità nei padiglioni Chiarugi e Kraepelin del San Niccolò. Sono previste la ristrutturazione del padiglione Kraepelin per ospitare il Centro di Salute Mentale e la ristrutturazione di parte del padiglione Chiarugi per un hospice con dieci posti letto e a un nucleo di cure intermedie sempre da dieci posti letto.

Sarà realizzato anche un ospedale di comunità da venti posti letto, che andrà a integrare quelli già esistenti per un totale di trenta spazi per le degenze. La fine dei lavori è prevista a dicembre 2025. I fondi per la realizzazione di queste nuove strutture provengono in buona parte da finanziamenti dello Stato su progettualità di Regione e Asl. Dall’incontro emerge una novità: la realizzazione della nuova Centrale operativa territoriale di Siena, che sarà ospitata nel padiglione Lodoli del San Niccolò. Per questo intervento è già stato approvato il progetto definitivo e i lavori partiranno entro la fine di settembre, con la nuova centrale che verrà attivata a marzo 2024. Le risorse ammontano a 175mila euro di fondi Pnrr. Altri interventi riguarderanno il padiglione Morselli, il padiglione Conolly e il padiglione Tamburino, con opere di adeguamento e riqualificazione finanziate da fondi Asl Tse. I lavori termineranno a marzo. Il Comune ha anche rinnovato la disponibilità a individuare una nuova sede del 118 per integrare i servizi con tutti gli attori dell’emergenza-urgenza. "Asl si sta impegnando a rafforzare i servizi sanitari a Siena – le parole del dg D’Urso –, una stretta collaborazione con il Comune è fondamentale".