Posto fisso in ateneo In 992 al palazzetto

Sono stati ben 992 i partecipanti che si sono presentati ieri alla prova preselettiva per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 19 posti di categoria C dell’area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso l’Università di Siena. Il titolo di studio richiesto per l’accesso era il diploma di scuola secondaria di secondo grado e sono state oltre 2200 le domande presentate. I concorrenti sono stati convocati presso il palasport Mens Sana a Siena in due sessioni, secondo l’ordine alfabetico, una al mattino e una al primo pomeriggio. Dopo l’espletamento della prova preselettiva la commissione incaricata redigerà la graduatoria di merito; i primi cento saranno ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso.