Posti in Toscana nella ricettività

Oltre 1300 opportunità di lavoro nel settore turistico-ricettivo in Toscana sono disponibili sul portale specializzato jobintourism.it. Numerose aziende del settore cercano personale per diverse mansioni, offrendo opportunità sia a professionisti esperti che a chi vuole entrare nel mondo del turismo. Tra le ricerche di personale più recenti, quelle del Precise House Montaperti Siena, situato in località Casanova Pansarine, che seleziona front office agent e maitre. Anche il Monastero di Cortona Hotel & Spa è alla ricerca di nuove figure professionali, tra cui demi chef de partie, assistente maitre, commis di sala e night auditor. Quest’ultima e molte altre aziende, tra cui il Club del Sole, che cerca personale nella nostra regione, parteciperanno al Tfp Summit, evento dedicato esclusivamente al settore turistico, che si terrà a Roma il prossimo 28 febbraio. L’appuntamento, che si svolgerà al Bettoja Hotel Massimo d’Azeglio in via Cavour 18, a pochi passi dalla stazione Termini, rappresenta un’importante occasione per chi cerca lavoro nel comparto turistico. Durante l’iniziativa, i candidati avranno l’opportunità di presentare il proprio curriculum e sostenere colloqui per una vasta gamma di posizioni. Le figure richieste dalle aziende spaziano dai centralinisti agli assistenti ai bagnanti, dai giardinieri ai manutentori, fino a ruoli di responsabilità come direttori e coordinatori commerciali. Tra le altre posizioni disponibili figurano governanti, addetti all’amministrazione, portieri, bar manager, estetiste, massaggiatori, animatori e addetti all’accoglienza nella crocieristica. Per partecipare al Tfp Summit è necessario iscriversi gratuitamente sul sito ufficiale dell’evento: roma.tfpsummit.it.

mo.pi.