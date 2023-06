Posteggio-dormitorio, sopralluogo "Qui disagio sociale e degrado"

È una questione che si trascina da tempo e che ancora non ha trovato una soluzione. Alcuni assessori della giunta comunale da poco insediata hanno compiuto ieri mattina un sopralluogo al parcheggio Il Duomo "n seguito alle numerose segnalazioni giunte all’amministrazione comunale, fra cui anche quella della Contrada della Chiocciola", recita la nota stampa diffusa da Palazzo Pubblico. Nella struttura sono presenti numerosi cittadini extracomunitari, per lo più di origine pakistana, che hanno trovato ricovero su almeno tre piani del parcheggio stesso.

L’assessore alla sicurezza Enrico Tucci, l’assessore alla sanità Giuseppe Giordano e l’assessore ai servizi sociali Micaela Papi ieri mattina si sono dunque recati all’interno del parcheggio, presente anche il comandante della polizia municipale Marco Manganelli, oltre a una rappresentanza di Sigerico, la società che gestisce tutti i parcheggi in struttura.

"Ascoltati i cittadini presenti e ricostruiti gli interventi già effettuati dalla polizia municipale anche su altre parti del territorio comunale, gli assessori hanno effettuato il sopralluogo per una valutazione complessiva della questione, legata a sicurezza, assistenza socio-sanitaria e prevenzione di criticità", annuncia il Comune.

Nella nota si osserva come gli assessori "hanno, in particolare, constatato la situazione di degrado, disagio sociale e difficoltà di gestione degli spazi comuni, in un luogo all’interno del centro storico molto frequentato da residenti, cittadini, contradaioli e turisti, oltretutto nell’approssimarsi di un periodo in cui l’utilizzo della struttura avrà presumibilmente un aumento esponenziale".

L’amministrazione comunale annuncia quindi che il sindaco Nicoletta Fabio porterò la questione all’attenzione della "prefettura, in quanto organo competente, per affrontare la situazione nella sua complessità, tenendo conto delle legittime necessità dei cittadini, delle questioni sociali e delle difficoltà oggettive di coloro che si trovano in tale condizione di disagio, nella volontà di prevenire, assieme a tutte le parti in causa, qualsiasi tipo di criticità".

Si ricorderà come a lungo persone nelle stesse condizioni avevano trovato riparo alla stazione, assistite da una rete di volontari che ha garantito loro il sostentamento e il rifornimento di generi di prima necessità.