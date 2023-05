"Posteggi minicar sempre occupati" Appello al nuovo sindaco

L’assedio delle macchine continua e i (pochi) controlli lo consentono: la foto segnala l’area di sosta, riservata a minicar e motocicli, costantemente occupata da autoveicoli. Siamo in via Baldassarre Peruzzi, ai piedi della risalita di San Francesco: "L’ho detto, ridetto e risollecitato, ma questo è il risultato!", segnala un cittadino. Che a questo punto punto fa appello al nuovo sindaco perché "risolva il problema del posteggio delle minicar. Visto che non sappiamo più dove parcheggiare". Il problema è diffuso a ridosso del centro storico: lo stesso accade nell’area del San Niccolò.