Posteggi gestiti in house Montepulciano cambia

"L’Amministrazione comunale ha fatto una scelta politica di gestire in proprio, mediante una società in house totalmente pubblica come Montepulciano Servizi srl, un servizio importante come la gestione della sosta a pagamento. Alla Montepulciano Servizi – alla quale sono già affidate le entrate dell’ente – andrà pertanto la gestione dei circa 300 parcheggi e delle 13 colonnette per il pagamento. Gli obiettivi sono: la possibilità di gestire in modo autonomo il servizio, garantire un ammodernamento tecnologico dei parchimetri e dei servizi di gestione, procurare un risparmio per l’Ente". In una nota l’amministrazione è intervenuta sul tema dei parcheggi a pagamento aggiungendo che "se da un lato riportiamo la governance all’interno del Comune, non rinunciamo alla possibilità di avvalerci di conoscenze specialistiche, di tipo operativo, in grado di garantire un servizio efficiente. La scelta di affidare a un’azienda leader del settore come la S.I.S. per determinate e specifiche mansioni (manutenzione e "scassettamento") consente di poter contare su competenze ed esperienza fondamentali".