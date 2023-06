Posteggi e viabilità Modifiche dal 26

In attesa della partenza dei lavori di urbanizzazione dei due parcheggi della Campanella (il cui avvio è stato ritardato a causa della necessità di rifinanziamento dovuto al caro materiali) e facendo tesoro dei confronti e dei dati riscontrati, nei due mesi trascorsi dall’introduzione del progetto, queste alcune modifiche che il Comune si appresta a fare: conversione della gran parte dei posti blu dedicati alle auto di Piazzale Morgantini in posti bianchi liberi, con mantenimento a pagamento dei 5 stalli per camper e 9 posti auto, di fronte all’istituto bancario; reinserimento di posti bianchi regolamentati con disco orario ad un’ora nella porzione di Piazza Bargagli, di fronte al muro del “Molino Sini” e di fronte all’Ufficio Postale; reinserimento di posti bianchi, regolamentati con disco orario a mezz’ora, di fronte alle attività commerciali di Via di Fuori e dei 2 stalli in Piazza XXIV Giugno