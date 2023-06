Poste Italiane, opportunità di lavoro per giovani laureati in Toscana Poste Italiane ricerca giovani laureati toscani per un percorso di formazione come consulenti finanziari. Invio candidature entro il 4 settembre. Richiesta laurea, conoscenza del pacchetto Office e ottime capacità relazionali. Opportunità unica per un giovane nel mercato del lavoro.