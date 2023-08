Poste, ’Fiocco giallo’ a mamma Eleonora

Un ’Fiocco Giallo’ ad Abbadia San Salvatore. E’ quello che Poste Italiane riserva ai propri dipendenti che diventano genitori. Un pacco giallo, contenente un cofanetto di prodotti per l’infanzia di prima qualità, capi d’abbigliamento per i primi mesi, biberon, fino all’indispensabile dispositivo antiabbandono per l’auto di mamma e papà, obbligatorio già dal 1° ottobre 2018. A ricevere il pacco, il ’Fiocco Giallo’ è stata la portalettere Eleonora Delle Macchie che ha dato alla luce il piccolo Pietro. "L’iniziativa, che si rivolge a tutti i dipendenti neogenitori, ha avuto - si legge nella nota di Poste Italiane - un grande successo con oltre duecento richieste". L’iniziativa, che ha fatto una delle prime tappe ad Abbadia San Salvatore, interessa, ovviamente, tutti i dipendenti di Poste che ha uffici in tutto il territorio nazionale.