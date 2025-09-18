Tutti tirano la giacchetta

Cronaca
18 set 2025
REDAZIONE SIENA
"Possiamo essere un laboratorio di innovazione e sostenibilità"

Il sindaco Fabio: "Qui da secoli esaltato il legame speciale tra uomo e ambiente"

"Siena può essere il laboratorio ideale per nuove iniziative capaci di coniugare storia, innovazione e sostenibilità". Il sindaco Nicoletta Fabio, aprendo i lavori del seminario su “Cambiamento climatico e tutela del paesaggio tra cultura, natura e identità” ha ricordato come proprio il Santa Maria della Scala rappresenti un "luogo dell’accoglienza, uno spazio vivo che nel tempo ha messo al centro il tema della cura". E Siena sia un esempio di come sia esaltato "da secoli il legame speciale tra uomo e ambiente. Le bellezze architettoniche e il paesaggio naturale hanno sempre dialogato, in un equilibrio che oggi sentiamo tanto più fragile quanto prezioso". Citando poi alcuni passi del conferimento del titolo Unesco per il centro storico, "prezioso riconoscimento all’interno della provincia che ha più siti Unesco", a testimonianza di una ricchezza diffusa in tutto il territorio.

Chiara Valdambrini, direttrice della Fondazione Santa Maria della Scala, ha sottolineato il "costante rapporto tra questo edificio e l’ambiente circostante, come dimostrano i vari livelli su cui è strutturato e che seguono la morfologia di questa parte della città". Per il futuro ha sottolineato che "resta ancora molto da fare per restituire alla fruizione il 50 per cento ancora da recuperare, l’impegno è per proseguire in una trasformazione dove convivono il recupero e la sostenibilità".

