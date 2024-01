"Porterò il mondo a Siena". Santa Maria, arriva Leone

Debutto ufficiale ieri pomeriggio al Santa Maria della Scala per il nuovo presidente della Fondazione Cristiano Leone, che ieri alla presenza del sindaco Nicoletta Fabio ha incontrato l’uscente Lucia Cresti per il passaggio di consegne. Superata la "grande emozione" legata alla nomina, Leone ha subito chiarito: "Ora sono nella fase di raziocinio spietato. In pratica adesso inizia l’analisi di tutti gli elementi con un occhio critico, che tenga conto tutti gli aspetti dell’ex Spedale". E ancora: "Il mio approccio sarà quello dell’uno, nessuno, centomila visitatori che varcheranno questa soglia – ha aggiunto il presidente –. Mi piace affrontare le cose con tranquillità, senza tensione: infatti ho trovato immediatamente grande sintonia con la direttrice Chiara Valdambrini. Amo lavorare in squadra. Il mio sarà un progetto, che concretizza una visione".

A breve Leone partirà per oltre oceano. "Nei prossimi giorni sarò impegnato nella promozione del mio ultimo libro negli Stati Uniti e in Messico – è l’annuncio –. Erano impegni pregressi che devo onorare, quindi sarò concretamente operativo a Siena dal mese di febbraio, ma organizzerò molte riunioni online". "Per me è fondamentale mantenere i contatti con l’estero – continua il giovane manager culturale – perché voglio portare il mondo a Siena, che per me è la città del vanto. Quando mi trovavo all’estero e mi chiedevano consiglio su quale città italiana visitare, la mia risposta è sempre stata una e una sola: Siena. Ora è il momento di portare qui risorse intellettuali, artistiche e anche finanziarie. Gli stranieri saranno i benvenuti".

Parole in linea con quelle del sindaco Nicoletta Fabio: "Da oggi si traccia un nuovo percorso che spero dia il giusto valore al Santa Maria. Credo sia importante mettersi subito al lavoro per costruire progetti ad ampio raggio. Sono convinta che le capacità manageriali e artistiche del Cda daranno lo slancio creativo giusto per attrarre su Siena e sul Santa Maria gli occhi di soci e investitori esterni. C’è bisogno di un’attenta ridefinizione dei ruoli e di una precisa regolamentazione interna che permetta al Cda di lavorare per la crescita di un complesso museale unico al mondo".