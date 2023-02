Porte di legno abbandonate nell’alveo del Riluogo

Stavolta in un corso d’acqua sono state gettate perfino delle porte. Grazie alla segnalazione di cittadini, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è intervenuto nell’alveo del fosso di Riluogo per rimuovere i rifiuti abbandonati: l’intervento è stato in località Renaccio, lungo via di Certosa. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza il materiale al di fuori dell’alveo e il Comune ha provveduto allo smaltimento con Sei Toscana. Importante la collaborazione tra enti pubblici, messa in moto dalla segnalazione dei cittadini.