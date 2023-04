Porte chiuse non gradite dai sindacati "Le strategie per tutelare il gruppo"

"Contrariamente ad altre volte, l’assemblea Mps si svolgerà a porte chiuse, evidenziando una scelta manageriale non condivisa da parte di un gran numero di stakeholders, fra i quali si annoverano i dipendenti e le organizzazioni sindacali". Così i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in una nota unitaria diffusa alla vigilia dell’appuntamento di oggi.

Il comunicato sindacale prosegue: "Ad oggi purtroppo la situazione appare assai problematica, sotto diversi punti di vista, in quanto spesso le soluzioni logistiche proposte dal management tardano a produrre gli effetti auspicati, o teorizzati, nelle progettualità del Piano". E il riferimento è al piano industriale della banca.

"Come lavoratrici e lavoratori, riteniamo che gli impegni assunti dall’ad con il sindacato all’atto della presentazione del Piano di Ristrutturazione - continua la nota - debbano essere ottimizzati, anche sulla base delle linee guida del Protocollo sulle relazioni industriali sottoscritto il 23 dicembre". Per i sindacati "sarà altrettanto importante capire quali deleghe verranno conferite da parte del cda e dell’amministratore delegato agli interlocutori e alle funzioni aziendali, per portare avanti un proficuo confronto negoziale con le organizzazioni sindacali. Altrettanto importante risulterà la definizione delle future strategie da parte dell’azionista di maggioranza, che dal nostro punto di vista dovranno salvaguardare l’integrità del gruppo e delle sue attività, valorizzare il marchio e l’attuale insediamento territoriale della Banca e prevedere un ruolo di primo piano per il Monte dei Paschi in ottica di consolidamento e di sviluppo". La parte finale è, come si può notare, quella più strategica in vista del risiko.