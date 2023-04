Porte aperte a laureati e studenti universitari Domani in viale Europa

Far conoscere le attività dell’Agenzia delle Entrate ai potenziali candidati delle prossime procedure concorsuali. È l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, che prevede visite guidate in tutte le sedi provinciali domani dalle 14.30 alle 16. L’iniziativa è rivolta a studenti e laureati dei dipartimenti di Economia e Management, Giurisprudenza e Scienze politiche degli atenei di Firenze, Pisa e Siena. Personale dell’Agenzia guiderà i partecipanti all’interno delle sedi delle Direzioni illustrando le principali attività svolte: l’appuntamento a Siena - con registrazione via email - è nella sede di viale Europa.