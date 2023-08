"Portanova torna in campo? Preferivo un’altra notizia"

Manolo Portanova, centrocampista, 23 anni, oggi torna in campo dopo la condanna con rito abbreviato per stupro di gruppo del 6 dicembre scorso contro cui ha presentato appello, non ancora fissato a Firenze. Dovrebbe partire titolare nella Reggiana, con il numero 90 della maglia, nel preliminare di Coppa Italia contro il Pescara sul campo di Fiorenzuola per l’indisponibilità a causa dei lavori dello stadio di Reggio Emilia. Un ritorno dopo il polverone di polemiche, i sit-in di protesta delle femministe per il suo possibile tesseramento. Che si è concretizzato il 2 agosto dopo che il tribunale federale nazionale ha dichiarato il difetto di giuridiszione. Vale a dire che non poteva pronunciarsi su un fatto che non riguarda la sfera sportiva. "Manolo Portanova per noi è un calciatore come gli altri", aveva rotto il silenzio il club che milita in B. E il direttore sportivo della Reggiana, Roberto Goretti, ha letto nei giorni scorsi due righe ufficiali della società: "Ac Reggiana non intende in questa fase entrare nel merito della vicenda giudiziaria del calciatore, nel rispetto di tutte le parti processuali, ritenendo che questo importante e oneroso compito debba spettare esclusivamente agli organi competenti". Goretti non ha mancato però di dare il suo giudizio: "Per me Portanova non è né un santo e né un criminale, non ho alcun elemento per dirlo. Per noi ora è un calciatore come tutti gli altri, della sua situazione se ne deve occupare lui. Non siamo né assistenti sociali e né carnefici, ci occupiamo di calcio nel rispetto delle regole. Nel momento in cui si saranno espressi i giudici in maniera definitiva, il mio pensiero e quello della Reggiana sarà quello dei giudici".

"Che effetto mi fa sapere che gioca in un incontro ufficiale? Avrei di gran lunga preferito ricevere altre notizie come l’inizio di un percorso di rieducazione per uomini maltrattanti che continuo a consigliare caldamente. Un percorso utile per tutti gli uomini in generale – spiega la giovane senese, 23 anni, che ha denunciato lo stupro di gruppo (vedi articolo nel fascicolo Nazionale) – per far vedere loro la vita dagli occhi della vittima. Il punto non è che Portanova giochi o no, risponde a logiche e regolamenti che hanno poco a che fare con i fatti di cui si discute, perché i regolamenti della Figc non si occupano di questo. Il problema è che chi gioca a calcio rappresenta un modello e ha una visibilità che bisognerebbe utilizzare bene".

La.Valde.