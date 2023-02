#portamiconte, il Nobile diventa sostenibile

Continua l’Anteprima del Vino Nobile. Oggi, dalle 14 alle 19, e domani, dalle 12 alle 17, porte aperte agli operatori del settore e ai winelovers in Fortezza a Montepulciano. Nel calice, i vini usciti quest’anno, con Nobile 2020 e Riserva 2019 in evidenza. Intanto il territorio è protagonista anche fuori dai suoi confini. Il Comune di Montepulciano ha infatti vinto il premio "Verso un’economia circolare" (nella sezione enti locali, Comuni fino a 30mila abitanti), promosso da Fondazione Cogeme Ets. La cerimonia di premiazione si è svolta ad Erbusco (Brescia), nella sede del Consorzio per la tutela del Franciacorta. Il progetto premiato è #Portamiconte ed è stato realizzato in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile, trovando l’adesione degli esercenti del territorio. Come funziona? Sono state create particolari doggy e wine bag, realizzate con materiale riciclato e, a sua volta, ancora riciclabile. Si tratta di scatole speciali per raccogliere le pietanze e le bevande non consumate direttamente sul posto e che sono state messe a disposizione dei circa 200 esercizi tra enoteche, bar e ristoranti del territorio poliziano. L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i consumatori ad evitare lo spreco di cibo. In collegamento video l’assessore all’ambiente del Comune di Montepulciano, Emiliano Migliorucci, ha sottolineato come l’iniziativa abbia avuto "un bel successo. Un progetto che non si fermerà, continueremo a distribuire agli esercizi queste bags". Per il presidente del Consorzio del Nobile, Andrea Rossi, si tratta di "un’iniziativa nata sul segno della sostenibilità di cui il distretto vinicolo di Montepulciano, primo in Italia, vanta la certificazione Equalitas". E proprio la sostenibilità è il tema al centro anche delle ’Belle Vetrine’, l’iniziativa della Pro Loco in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile. Importante la partecipazione dei commercianti con 25 vetrine allestite all’esterno e all’interno delle mura in cui si "respira" vita rurale del passato e ricordi, un percorso di idee che arriva fino a Piazza Grande. Sono state selezionate 14 vetrine dalla giuria composta da Franca Salerno, Roberto Giorgetti e Gianluca Fè. Ai dieci primi classificati, infatti, spiega la presidente della Pro Loco, Franca Salerno, si sono aggiunti quattro ex aequo, merito del "grande impegno profuso dai negozianti nella realizzazione delle vetrine essendosi dimostrati molto sensibili al tema proposto". Oggi alle ore 17 la presentazione dei primi tre classificati in Fortezza.

Luca Stefanucci